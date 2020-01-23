Таксист скончался после 28-часовой смены

28-летний гражданин Таджикистана скончался, отработав 28-часовую смену.

Медики диагностировали остановку сердца

Для того чтобы не заснуть, он выпил девять банок энергетического напитка.

Медики диагностировали у него остановку сердца. Сообщается, что сердце водителя остановилось в тот момент, когда он разворачивался и задел другую машину.

Никто, кроме самого виновника ДТП, не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и ГИБДД.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудник московского метро умер на работе от передозировки наркотиками.