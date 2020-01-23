28-летний гражданин Таджикистана скончался, отработав 28-часовую смену.
Для того чтобы не заснуть, он выпил девять банок энергетического напитка.
Медики диагностировали у него остановку сердца. Сообщается, что сердце водителя остановилось в тот момент, когда он разворачивался и задел другую машину.
Никто, кроме самого виновника ДТП, не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и ГИБДД.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудник московского метро умер на работе от передозировки наркотиками.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".