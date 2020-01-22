Второй случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Москве

Во время полета пассажиру рейса, летевшего из Бангкока в Шереметьево, стало плохо. Когда борт приземлился в Москве, из него не выпустили ни одного пассажира. В самолет зашли медики в спецодежде и госпитализировали больного мужчину.

Пассажиров отпустили после проверки

О дальнейшей судьбе заболевшего мужчины ничего не известно. Остальных пассажиров рейса отпустили после проверки температуры специальным инфракрасным датчиком.