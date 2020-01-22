Во время полета пассажиру рейса, летевшего из Бангкока в Шереметьево, стало плохо. Когда борт приземлился в Москве, из него не выпустили ни одного пассажира. В самолет зашли медики в спецодежде и госпитализировали больного мужчину.
О дальнейшей судьбе заболевшего мужчины ничего не известно. Остальных пассажиров рейса отпустили после проверки температуры специальным инфракрасным датчиком.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.