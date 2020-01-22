В РФ госпитализировали первого человека с подозрением на коронавирус

В аэропорту Пулково города Санкт-Петербург был экстренно госпитализирован мужчина с подозрением на новый коронавирус. Примечательно, что мужчина прилетел из Шанхая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на городские власти.

Симптомы обнаружили еще на борту самолета

Очевидцы сообщили, что мужчину госпитализировали медики в костюмах химзащиты. Симптомы заболевания заподозрили у мужчины еще на борту самолета, у него обнаружили высокую температуру.

Сейчас пассажир находится в Боткинской больнице. Главврач больницы подтвердил, что у медиков есть все основания полагать, что госпитализированный болен новым коронавирусом.