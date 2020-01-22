В аэропорту Пулково города Санкт-Петербург был экстренно госпитализирован мужчина с подозрением на новый коронавирус. Примечательно, что мужчина прилетел из Шанхая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на городские власти.
Очевидцы сообщили, что мужчину госпитализировали медики в костюмах химзащиты. Симптомы заболевания заподозрили у мужчины еще на борту самолета, у него обнаружили высокую температуру.
Сейчас пассажир находится в Боткинской больнице. Главврач больницы подтвердил, что у медиков есть все основания полагать, что госпитализированный болен новым коронавирусом.
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