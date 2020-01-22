Скончался 74-летний президент фонда Института энергетики и финансов, член совета директоров "Интер РАО ЕЭС" Владимир Фейгин. Об этом сообщил РБК.
Причина смерти не называется, но отмечается, что последний год у Фейгина были проблемы с позвоночником и ему приходилось работать из дома.
"Он замечательный человек. Весть о его смерти неожиданна. Это большая потеря. Приносим соболезнования всем, кто знал и любил его", - прокомментировал кончину Фейгина пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.