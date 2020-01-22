Умер 74-летний советник Сечина Владимир Фейгин

Скончался 74-летний президент фонда Института энергетики и финансов, член совета директоров "Интер РАО ЕЭС" Владимир Фейгин. Об этом сообщил РБК.

Причина смерти не называется, но отмечается, что последний год у Фейгина были проблемы с позвоночником и ему приходилось работать из дома.