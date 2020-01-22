В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребенку

Пресс-служба столичного МВД сообщила о женщине, которая заперлась в квартире и угрожает причинить вред ребенку.

"В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребёнку", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб, а также психологи. Позже стало известно, что в 2019 году суд постановил ограничить в родительских правах женщину, которая теперь насильно удерживает своего ребенка в квартире.