В Оренбурге с серьезными травмами головы был госпитализирован 48-летний мужчина.
Полиция подозревает, что травмы ему нанес его 45-летний брат. Он задержан.
Выяснилось, что братья распивали алкогольные напитки, в ходе которых возникла ссора. Младший брат схватил чайник и ударил им старшего по голове.
Свидетели произошедшего утверждают, что, увидев мужчину в крови, вызвали "скорую помощь".
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 46-летний мужчина случайно убил брата бутылкой.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.