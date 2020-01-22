Оренбуржец проломил брату череп чайником

В Оренбурге с серьезными травмами головы был госпитализирован 48-летний мужчина.

Полиция подозревает, что травмы ему нанес его 45-летний брат. Он задержан.

Выяснилось, что братья распивали алкогольные напитки, в ходе которых возникла ссора. Младший брат схватил чайник и ударил им старшего по голове.

Свидетели произошедшего утверждают, что, увидев мужчину в крови, вызвали "скорую помощь".

У пациента диагностировали:

ушиб головного мозга средней тяжести;

перелом свода черепа;

ушиб головы.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 46-летний мужчина случайно убил брата бутылкой.