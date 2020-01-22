Около 300 рыбаков — любителей на юге Сахалина оказались отрезаны водой от берега после того, как оторвало льдину, на которой он расположились порыбачить.
О происшествии сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
"Сегодня в 12:00 (4:00 мск. — прим. ред) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе м. Свободный в заливе Мордвинова произошел отрыв льда. В результате отрезанными от берега оказались около 300 рыбаков",
— написано в сообщении.
В настоящее время на месте ЧП работают спасатели. Для возвращения рыбаков на землю задействованы 14 единиц спецтехники. В полной готовности сигнала ждет вертолет Ми-8.
На момент публикации материала сведений о пострадавших не поступало.
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