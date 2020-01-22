На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

Около 300 рыбаков — любителей на юге Сахалина оказались отрезаны водой от берега после того, как оторвало льдину, на которой он расположились порыбачить.

О происшествии сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"Сегодня в 12:00 (4:00 мск. — прим. ред) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе м. Свободный в заливе Мордвинова произошел отрыв льда. В результате отрезанными от берега оказались около 300 рыбаков",

— написано в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели. Для возвращения рыбаков на землю задействованы 14 единиц спецтехники. В полной готовности сигнала ждет вертолет Ми-8.

На момент публикации материала сведений о пострадавших не поступало.