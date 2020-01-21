Посетитель кафе отказался оплачивать счет и открыл стрельбу

В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, который устроил стрельбу в кафе.

Посетитель отказался оплачивать счет и вышел из кафе. На выходе из заведения его остановили двое других мужчин. Завязалась драка. Тогда он пригрозил им физической расправой и начал стрельбу.

Преступника удалось задержать. У задержанного изъяли травматический пистолет.

В настоящее время полиция выясняет все детали происшествия. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что посетитель напал на официантку, требуя бесплатного пива.