В Индии задержали российского туриста. У него обнаружили килограмм конопли.
Сообщается, что сотрудники полиции на контрольно-пропускном пункте Bajoura нашли у 38-летнего россиянина 1,3 кг наркотика чарас, имеющего сильный галлюциногенный эффект.
Россиянина арестовали.
Известно, что мужчина прибыл в Дели из долины Куллу на частном автобусе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дачница угодила в тюрьму за лечение марихуаной.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.