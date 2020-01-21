В Индии задержали российского туриста с килограммом конопли

В Индии задержали российского туриста. У него обнаружили килограмм конопли.

Сообщается, что сотрудники полиции на контрольно-пропускном пункте Bajoura нашли у 38-летнего россиянина 1,3 кг наркотика чарас, имеющего сильный галлюциногенный эффект.

Россиянина арестовали.

Известно, что мужчина прибыл в Дели из долины Куллу на частном автобусе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дачница угодила в тюрьму за лечение марихуаной.