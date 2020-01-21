В Петербурге умерла пенсионерка, получившая ожоги в собственной ванне

Жительница Калининградского района Петербурга получила смертельные ожоги после купания в ванной.

Медики почти три недели боролись за ее жизнь

Пациентка была доставлена в ожоговую реанимацию НИИ скорой помощи им. Джанилидзе накануне новогодних праздников. У нее были диагностированы термические ожоги 1, 2 и 3-й степени стоп, голеней, бедер и ягодиц. По словам женщины, она получила ожоги, когда принимала ванну. "Скорую" вызвала внучка пациентки, но дозвониться до нее врачи не смогли.

Сотрудники полиции прибыли по адресу пациентки, но обнаружили закрытую дверь.

В начале января пациентке исполнилось 83 года.

20 января женщина умерла.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Архангельске мужчина сварился в ванной.