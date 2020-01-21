Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

В Петербурге умерла пенсионерка, получившая ожоги в собственной ванне

Происшествия

Жительница Калининградского района Петербурга получила смертельные ожоги после купания в ванной.

Медики почти три недели боролись за ее жизнь

Пациентка была доставлена в ожоговую реанимацию НИИ скорой помощи им. Джанилидзе накануне новогодних праздников. У нее были диагностированы термические ожоги 1, 2 и 3-й степени стоп, голеней, бедер и ягодиц. По словам женщины, она получила ожоги, когда принимала ванну. "Скорую" вызвала внучка пациентки, но дозвониться до нее врачи не смогли.

Сотрудники полиции прибыли по адресу пациентки, но обнаружили закрытую дверь.

В начале января пациентке исполнилось 83 года.

20 января женщина умерла.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Архангельске мужчина сварился в ванной.

ожоги ванна ванная кипяток пенсионерка санкт петербург
Актуальная аналитика
Авто
Машины для супергероев из вселенной Marvel
Психотерапия
Депрессия отца также может повлиять на здоровье ребенка
США и Канада. Новости и аналитика
США показали беспомощность и ненужность ООН
Последние материалы
Машины для супергероев из вселенной Marvel
Скорость ходьбы влияет на IQ
Депрессия отца также может повлиять на здоровье ребенка
В Петербурге умерла пенсионерка, получившая ожоги в собственной ванне
Названы министры в правительстве Михаила Мишустина
Стали известны девять вице-премьеров нового правительства РФ
Житель Пермского края заставлял пасынка стоять на макаронах
Президент России подписал указ о структуре правительства
США показали беспомощность и ненужность ООН
Издевавшуюся над детьми жительницу Петербурга поместили под стражу
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Общество
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Правительство
Стало известно, кто сохранил пост в правительстве
Василий Амирджанов Глава Чувашии призвал "мочить" за критику власти Василий Амирджанов Соломон Соловьев Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко
Комментарии
Стали известны девять вице-премьеров нового правительства РФ
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Повседневные привычки, которые могут вызвать развитие рака
В России разработали способ уборки мусора в космосе при помощи гарпуна
Банк России сообщил о неразморозке накопительных пенсий
Алена Водонаева высказалась о романе Бузовой и Манукяна
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Водонаева пожаловалась, что ее "травят" в соцсетях
Литва обнаружила, что построила плохое государство
Литва обнаружила, что построила плохое государство
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Почему невозможен союз России и Китая
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Водонаева пожаловалась, что ее "травят" в соцсетях
Почему невозможен союз России и Китая
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ