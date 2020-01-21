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Источник Правда.Ру

Житель Пермского края заставлял пасынка стоять на макаронах

Происшествия

В Пермском крае мужчину будут судить за то, что он издевался над своим пасынком. Он избивал мальчика, оскорблял, заставлял стоять на коленях на макаронах.

"Жертвой жителя Пермского края стал сын его сожительницы 2012 года рождения. С 4 лет он бил ребенка, но об этом стало известно только недавно", — сообщили в следственном комитете.

Кроме того, известно, что он не давал ребенку пользоваться туалетом.

Мужчину взяли под стражу. Имеется достаточное количество доказательств против него, уголовное дело передали в суд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что родители "мальчика на гречке" частично признали вину.

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