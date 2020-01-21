В Петербурге девушка погибла от удара током у фонарного столба

20 января в Невском районе Петербурга рядом с оголенными проводами освещения обнаружили тело девушки 1995 года рождения со следами поражения электрическим током.

Известно, что она приехала в Петербург из Липецка.

Проводится расследование.

"В момент поражения электрическим током девушка выгуливала свою собаку. На нее упал оголенный провод, девушка получила удар током в 220 Вольт и скончалась на месте", - сообщают следователи.

Возбуждено уголовное дело.

Специалисты предприятия "Ленсвет" предполагают, что провод мог оборваться из-за сильного порыва ветра.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что двое москвичей пострадали от удара током из-за соседей.