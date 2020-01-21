В Москве водитель такси избил туриста за отказ заняться с ним сексом

Данный инцидент произошёл на Лужнецкой набережной.

Гражданин Туниса обратился за помощью в отделение полиции. По словам 28-летнего молодого человека, он вызвал такси. В процессе поездки водитель стал предлагать ему вступить с ним в половую связь. Пассажир отказался.

Водитель такси избил туриста за отказ заняться с ним сексом

Тогда водитель высадил его на улице, ударил по лицу и скрылся.

По данному факту проводится проверка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что таксист изнасиловал уснувшего в салоне авто юношу.