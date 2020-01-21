Данный инцидент произошёл на Лужнецкой набережной.
Гражданин Туниса обратился за помощью в отделение полиции. По словам 28-летнего молодого человека, он вызвал такси. В процессе поездки водитель стал предлагать ему вступить с ним в половую связь. Пассажир отказался.
Тогда водитель высадил его на улице, ударил по лицу и скрылся.
По данному факту проводится проверка.
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