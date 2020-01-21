В Индонезии в заброшенном доме обнаружили сидящий на диване скелет

В Индонезии в заброшенном доме, расположенной в одной из деревень, нашли сидящего на диване человеческого скелета.

Известно, что здание пустует с 2014 года. В прошлом году представитель владельца убрал перед домом лужайку, но в дом не заходил.

Представителя хозяина дома встретил скелет в синем плаще

14 января мужчина приехал проверить дом. Он увидел, что в доме выбиты окна, входная дверь открыта, а на диване в синем плаще сидит скелет.

Кому принадлежал скелет неизвестно.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Мытищах найден скелет в спортивной сумке.