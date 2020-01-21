В Индонезии в заброшенном доме, расположенной в одной из деревень, нашли сидящего на диване человеческого скелета.
Известно, что здание пустует с 2014 года. В прошлом году представитель владельца убрал перед домом лужайку, но в дом не заходил.
14 января мужчина приехал проверить дом. Он увидел, что в доме выбиты окна, входная дверь открыта, а на диване в синем плаще сидит скелет.
Кому принадлежал скелет неизвестно.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Мытищах найден скелет в спортивной сумке.
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