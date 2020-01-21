Рыболовецкий траулер горит в Охотском море

В Охотском море в 130 км от Магадана горит рыболовецкий траулер "Энигма Астралис".

По данным компании-владельца судна — Дальневосточной рыбопромысловой компании — на борту находятся 47 человек.

На момент публикации материала известно, что пожар начался в каюте корабля.

На помощь морякам пришло другое рыболовецкое судно. Идет эвакуация экипажа "Энигма Астралис".

По предварительным данным, никто из промысловиков не пострадал.

"На данный момент на траулере ведется борьба с огнем", — говорится в сообщении морского спасательно-координационного центра города Петропавловска-Камчатского.

Проверкой обстоятельств, приведших к пожару на судне, будет заниматься Дальневосточная транспортная прокуратура.