В Татарстане новорожденный ребенок получил смертельные ожоги от батареи

18 января в Татарстане скончался четырехмесячный ребенок, который получил ожоги от батареи.

Полученные ожоги были несовместимы с жизнью

Информация появилась на сайте республиканского СКР.

Известно, что вечером мать с ребенком легла на диване спать. Ночью ребенок упал с дивана и оказался рядом с раскаленной батареей.

Отец, вернувшийся утром домой обнаружил тело мертвого ребенка.

По данному факты возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что малышка с ожогами 60% тела, которую мать мазала облепиховым маслом, умерла в Туве.