18 января в Татарстане скончался четырехмесячный ребенок, который получил ожоги от батареи.
Информация появилась на сайте республиканского СКР.
Известно, что вечером мать с ребенком легла на диване спать. Ночью ребенок упал с дивана и оказался рядом с раскаленной батареей.
Отец, вернувшийся утром домой обнаружил тело мертвого ребенка.
По данному факты возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что малышка с ожогами 60% тела, которую мать мазала облепиховым маслом, умерла в Туве.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.