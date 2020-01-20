Рентгенолог устроил пьяные танцы в больнице под Челябинском

В Миассе пациентка больницы рассказала об инциденте с врачом-рентгенологом, который находился на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Врач устроил танец в дверном проходе

На видео, опубликованном ранее, можно заметить, что врач едва может говорить.

"Я приехала описанием снимка. Но дверь в кабинете врача была закрыта. Тогда женщина стала ему звонить. Он пришел, но был пьян", - сообщила пациентка.

По словам пациентки, врач шел, шатаясь, от него сильно пахло алкоголем. Также от заявил, что у пациентки нет совести и из-за нее его уволили.

Затем врач включил компьютер, но больше ничего сделать не смог. По словам женщины, он несколько раз переспросил ее фамилию, а потом показал ей пятую точку, заявив, что описание делал другой врач.

Стоит отметить, что по данному факту была проведена служебная проверка. Провинившегося врача уволили, а главврач принес пациентке личные извинения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пьяная рентгенолог в райбольнице пыталась делать снимки.