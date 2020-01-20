Спасатели эвакуировали иностранных студентов с Алтая из-за морозов

Сотрудники МЧС провели эвакуацию иностранных студентов из Алтайского края. Накануне их автобус заглох на трассе из-за низких температур. Спасатели предполагают, что причиной поломки автобуса могло стать некачественное топливо.

Автобус следовал по международному маршруту из Монголии в Казахстан. В нем находилось около 40 пассажиров. Спасатели вывезли автобус на ближайшую станцию ремонта, а студентов поселили в общежитии. Никто не пострадал.