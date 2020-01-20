Режиссер Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию, что его сын пропал без вести. Он рассказал правоохранителям, что сын уехал погулять 18 января около 22:00 вместе с друзьями. С того времени 16-летний подросток не выходит на связь. Кончаловский не исключает, что его сын мог попасть в беду.

Однако вскоре подросток нашелся. Он находился в гостевом доме, поскольку вернулся слишком поздно и не захотел будить родителей.