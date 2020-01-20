В пермском хостеле, где погибли люди, был закрыт эвакуационный выход

Пермская сетевая компания сообщила, что в пермском хостеле, где погибли пять человек, был закрыт эвакуационный выход. После происшествия была организована специальная комиссия, которая выясняет детали инцидента.

Сейчас члены комиссии выясняют, почему вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации трубопровода, а также причины, по которым был закрыт эвакуационный выход.