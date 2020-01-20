В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили об открытии "горячей линии" для родных пострадавших и погибших при порыве трубы в хостеле. Обратиться в диспетчерскую службу за оперативной информацией можно по номеру 246-04-00.
"Для них организована работа телефонной линии в Единой диспетчерской службе - 246-04-00", - опубликовано на официальном сайте Минтербеза региона.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.