Для родных жертв порыва трубы в пермском отеле открыли "горячую линию"

В министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили об открытии "горячей линии" для родных пострадавших и погибших при порыве трубы в хостеле. Обратиться в диспетчерскую службу за оперативной информацией можно по номеру 246-04-00.