В Осинниках состоится суд над 17-летним подростком, который избил ровесника из-за его прически. Это произошло в сентябре прошлого года.
"В сентябре 2019 года обвиняемый встретился со своим сверстником, с которым они учились в одном колледже, и начал с ним конфликтовать из-за прически", - сообщили следователи.
В ответ тот оскорбил его.
У пострадавшего закружилась голова, и он с трудом дошёл до дома. Родные вызвали "скорую помощь".
Медики выявили у него ушиб головного мозга и перелом височной кости. Он был доставлен в больницу.
Преступника задержали, свою вину он признал. Уголовное дело передали в суд.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подростки из Омска закидали камнями пенсионера и избили сверстников.
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