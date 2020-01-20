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Источник Правда.Ру

В Кузбассе студент колледжа избил сверстника за прическу

Происшествия

В Осинниках состоится суд над 17-летним подростком, который избил ровесника из-за его прически. Это произошло в сентябре прошлого года.

"В сентябре 2019 года обвиняемый встретился со своим сверстником, с которым они учились в одном колледже, и начал с ним конфликтовать из-за прически", - сообщили следователи. 

В ответ тот оскорбил его.

17-летний подросток ударил сверстника по голове и попал кольцом-печаткой в висок

У пострадавшего закружилась голова, и он с трудом дошёл до дома. Родные вызвали "скорую помощь".

Медики выявили у него ушиб головного мозга и перелом височной кости. Он был доставлен в больницу.

Преступника задержали, свою вину он признал. Уголовное дело передали в суд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подростки из Омска закидали камнями пенсионера и избили сверстников.

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