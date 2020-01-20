Житель Камчатки три дня ждал помощи от МЧС. И не зря

Региональное управление МЧС Камчатки сообщило об обнаружении местного жителя, который ранее исчез. К спасателям обратился 39-летний житель Каргинского района, рассказав, что один из местных выдвинулся из села Ивашка в село Карга на снегоходе и пропал.

Спасательная операция продолжалась два дня. На помощь сотрудникам МЧС пришли волонтеры. Пропавшего жителя обнаружили в 12-ти километрах от устья реки Макаровки.

"Как оказалось, житель Ивашки выехал в село Карга в условиях непогоды. Спустя какое-то время он сбился с пути. Когда понял, что окончательно заблудился, стал жечь бензин, пытаясь согреться. Температура воздуха в тех краях опускалась до минус 15-20 градусов. Выяснилось, что мужчина провел возле костра около трех суток", - сообщили в управлении.

Предварительный осмотр мужчины показал, что у него легкая степень обморожения стоп и кистей. Температура в тех краях опускалась до минус 20 градусов по Цельсию.