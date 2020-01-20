В Кузбассе перевернулся автобус, следовавший из Барнаула в Кемерово

Автобус, выполнявший междугородний рейс из Барнаула в Кемерово, съехал с дороги в кювет и перевернулся. Об этом сообщили РИА "Новости". По предварительным данным, никто не пострадал.

В Центре медицины катастроф по Кемеровской области сообщили более детальную информацию. По информации ведомства, инцидент произошел на участке трассы "Гурьевск - Белово". В момент аварии в автобусе находились 12 человек. После происшествия пассажиры пересели на другой междугородний автобус.