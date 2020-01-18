Четырехлетнюю девочку засосало в трубу в московском аквапарке

Четырехлетняя девочка получила серьезные травмы после того, как ее нога попала в сливную трубу. Об этом сообщил "Регион онлайн" со ссылкой на собственный источник в МВД. Благодаря тому, что ребенок находился рядом с родителями его быстро удалось достать из воды и оказать первую помощь.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что инцидент произошел в аквапарке комплекса "Лужники". Пока никакой информации о состоянии девочки не сообщалось.