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Учительницу, избитую восьмиклассником, обвиняют в непрофессионализме

Происшествия

В столичном департаменте образования начали проверку в связи с недавним инцидентом, в котором пострадали восьмиклассник и учительница. В ведомстве пояснили, что школьник ударил преподавательницу из-за "недопонимания". Затем он разбил стекло шкафа и повредил руку. В департаменте считают, что в произошедшем виновна педагог, которая "непрофессионально среагировала на неподобающее поведение подростка".

Ранее сообщалось, что учительнице не понравилось то, что ученик слушал на ее уроке музыку. Она потянула за провод, чтобы вытянуть наушник из его уха и случайно порвала его. Это стало причиной конфликта. В связи с происшествием директор школы написала заявление на увольнение.

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