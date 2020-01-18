В ночь на 18 января в аэропорту "Толмачево" Новосибирска у самолета A-321neo авиакомпании S7 Airlines воспламенился двигатель. Пожар возник сразу же после попытки пилота запустить двигатель. Самолет планировал вылететь из Новосибирска в Камрань.
По факту инцидента транспортная прокуратура инициировала проверку.
"Командиром воздушного судна запуск был прерван, применена система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано. На борту находились более 200 пассажиров, которым в период ожидания резервного судна предоставлены гостиница и питание", - сообщили в прокуратуре.
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