В Новосибирске при взлете у самолета загорелся двигатель

В ночь на 18 января в аэропорту "Толмачево" Новосибирска у самолета A-321neo авиакомпании S7 Airlines воспламенился двигатель. Пожар возник сразу же после попытки пилота запустить двигатель. Самолет планировал вылететь из Новосибирска в Камрань.

По факту инцидента транспортная прокуратура инициировала проверку.