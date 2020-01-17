Несчастные случаи в фитнес-клубах: кто виноват?

Фитнес-клубы пользуются популярностью у россиян. Вместе с тем, на территории фитнес-клубов может могут скрываться опасности для жизни и здоровья.

15 января в бассейне фитнес-центра "Олимп", расположенном во Всеволожске, ученик первого класса наглотался воды во время тренировки в бассейне. В настоящее время ребенок находится в коме.

Ольга Юрьевна Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, в интервью "Правде.Ру" прокомментировала данный инцидент.

- Известно, что тренер не имела права проводить занятия с детьми младше 10 лет.Как тогда ей удалось незаконно набрать группу и проводить занятия на территории фитнес-центра? Руководство фитнес-центра разве не обладает информацией о компетенциях своих работников?

- Конечно, руководство фитнес-клуба должно обладать информацией об уровне, квалификации, об образовании своих работников. К работе с детьми допускаются люди с педагогическим образованием. Руководство фитнес-клуба обязано иметь вместе с трудовым договором документы об образовании человека, который оказывает услуги на территории фитнес-клуба. Если этого нет, то это упущение руководства фитнес-клуба.

- Это на самом деле страшная история, потому что не очень понятно, как это могло произойти.

Если это клубное членство (у нас с вами вводных очень мало), а не секция, или секция, а не клубное членство, то необходимо медицинское обследование, у ребенка должна была быть справка предоставлена на момент оказания этой услуги. Может быть, у него были какие-то проблемы со здоровьем. Тем не менее, в любой ситуации профессионализм инструктора, работающего в фитнес-клубе — это ответственность работодателя.

- В августе прошлого года в России вступил в силу закон, который регламентирует стандарты услуг фитнес-центров. Требования о компетенциях тренеров прописаны в этом документе?

- Да. Просто сейчас еще профессиональные стандарты в рамках этого закона еще не приняты, поэтому нам пока не на что ориентироваться. Но в любом случае с детьми могут работать только люди с профильным образованием.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ленобласти первоклассник впал в кому после тренировки в бассейне.

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