Найдена 10-летняя девочка, пропавшая 15 января в Новосибирской области. Школьница жива.
"Ребенка помогли найти кинолог с собакой", — рассказал один из волонтеров.
Ему удалось обнаружить небольшое пространство под настилом в подвале. Там и находился ребенок.
Через некоторое время приехали родители ребенка и "скорая помощь".
Сообщается, что девочка был истощена, без сознания. Сейчас она находится в больнице. Пока неизвестно, как она попала в подвал общежития.
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