Собака нашла 10-летнюю девочку, пропавшую в Новосибирской области

Найдена 10-летняя девочка, пропавшая 15 января в Новосибирской области. Школьница жива.

Девочку обнаружили в подвале одного из общежитий

"Ребенка помогли найти кинолог с собакой", — рассказал один из волонтеров.

Ему удалось обнаружить небольшое пространство под настилом в подвале. Там и находился ребенок.

Через некоторое время приехали родители ребенка и "скорая помощь".

Сообщается, что девочка был истощена, без сознания. Сейчас она находится в больнице. Пока неизвестно, как она попала в подвал общежития.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полиция ищет старшеклассницу, загулявшую на четыре дня.