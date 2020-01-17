В Минздраве подтвердили смерть подростка от употребления снюса

Первая смерть от употребления снюса (никотиносодержащей смеси) зафиксирована в России.

Сегодня эту трагическую и шокирующую новость официально подтвердил на брифинге в Минздраве Евгений Брюн, внештатный нарколог ведомства.

Больше всего рискуют дети

Врач напомнил, что больше остальных возрастных категорий рискуют дети, поскольку реализуется снюс под видом конфет, жевательной резинки и подобных "вкусностей".

"С этим снюсом у нас много проблем. Но если до настоящего момента мы в основном имели дело с отравлениями и психозами на фоне употребления этих никотиносодержащих смесей, то теперь подросток умер», - сказал Брюн.

В снюсе содержание никотина в 10 раз выше, чем в самых крепких сигаретах

Напомним, "мода" на эти смеси началась с того, что в России в 2016 году был запрещен к свободной продаже "некурительный бездымный табак с никотином". И рынок, не желая терять прибыли, отреагировал: появился новый снюс. А в нем содержание никотина в 10 раз выше, чем в любых, даже самых "крепких" сигаретах.