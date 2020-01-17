Первая смерть от употребления снюса (никотиносодержащей смеси) зафиксирована в России.
Сегодня эту трагическую и шокирующую новость официально подтвердил на брифинге в Минздраве Евгений Брюн, внештатный нарколог ведомства.
Врач напомнил, что больше остальных возрастных категорий рискуют дети, поскольку реализуется снюс под видом конфет, жевательной резинки и подобных "вкусностей".
"С этим снюсом у нас много проблем. Но если до настоящего момента мы в основном имели дело с отравлениями и психозами на фоне употребления этих никотиносодержащих смесей, то теперь подросток умер», - сказал Брюн.
Напомним, "мода" на эти смеси началась с того, что в России в 2016 году был запрещен к свободной продаже "некурительный бездымный табак с никотином". И рынок, не желая терять прибыли, отреагировал: появился новый снюс. А в нем содержание никотина в 10 раз выше, чем в любых, даже самых "крепких" сигаретах.
"Сейчас несмотря на то что некоторые регионы самостоятельно, своими нормативными актами запрещают продажу снюсов, дети и подростки продолжают "подсаживаться на конфетки". И вот дождались...", - говорит нарколог.
Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.