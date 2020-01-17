В Пензенской области в Сердобске 55-летний мужчина напал с ножом на своего брата из-за того, что тот курил в квартире.
58-летний родственник, находясь в нетрезвом виде, пришел домой и начал курить в помещении. Его брат сделал ему замечание, но тот проигнорировал его слова.
В результат начался конфликт. Тогда младший брат схватил нож.
Тот скончался на месте.
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