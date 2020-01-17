55-летний житель Пензенской области убил брата за курение в квартире

В Пензенской области в Сердобске 55-летний мужчина напал с ножом на своего брата из-за того, что тот курил в квартире.

58-летний родственник, находясь в нетрезвом виде, пришел домой и начал курить в помещении. Его брат сделал ему замечание, но тот проигнорировал его слова.

В результат начался конфликт. Тогда младший брат схватил нож.

Он нанес старшему брату 13 ножевых ранений

Тот скончался на месте.

Преступника приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Коми молодой человек выстрелили в своего дядю из ружья.