В индийском штате Тамилнад слон чуть не затоптал любителей селфи

В Индии в штате Тамилнад дикий слон пустился в погоню за отдыхающими. Они хотели сделать с ним селфи. Слона это привело в ярость. Он погнался за людьми и чуть не затоптал их.

Около 50 слонов вышли из леса в поисках еды

Голодные животные отправились на поиски пропитания. Один слон отстал от остальных сородичей. На него и обратили внимание туристы и попытались сфотографироваться со слоном, в результате чего он напал на них. Путешественники вынуждены были бежать врассыпную. Один человек упал и оказался почти под ногами огромного животного.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае дикий слон напал на деревню и затоптал крестьянку.