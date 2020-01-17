Жительнице Аргентины наложили 40 швов после фотосессии с овчаркой

В Аргентине 17-летняя девушка решила устроить фотосессию со своем домашним любимцем — немецкой овчаркой.

Овчарка не хотела позировать. Как только хозяйка обняла собаку, та вцепилась клыками ей в лицо. В результате у девушки остались многочисленные раны. Ее срочно госпитализировали.

Медики наложили пострадавшей около 40 швов

Сообщается, что раны были очень глубокими. Ее подруга успела только два раза ее сфотографировать. Владелица овчарки выложила фото в интернете.

"Фотосессия, которая пошла не так", - подписала она.

Девушка не согласилась, что ее питомца усыпили.

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