В Аргентине 17-летняя девушка решила устроить фотосессию со своем домашним любимцем — немецкой овчаркой.
Овчарка не хотела позировать. Как только хозяйка обняла собаку, та вцепилась клыками ей в лицо. В результате у девушки остались многочисленные раны. Ее срочно госпитализировали.
Сообщается, что раны были очень глубокими. Ее подруга успела только два раза ее сфотографировать. Владелица овчарки выложила фото в интернете.
"Фотосессия, которая пошла не так", - подписала она.
Девушка не согласилась, что ее питомца усыпили.
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