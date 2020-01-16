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В Якутии не стали возбуждать дело против "шамана" Габышева

Происшествия

"СК принял решение не возбуждать уголовное дело против  Александра Габышева", - заявил представитель "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Напомним, что Габышева, именовавшего себя "шаманом", 10 декабря задержали сотрудники полиции в Якутии за проведение несанкционированной акции.

Якутского "шамана" не стали привлекать к уголовной ответственности

До этого сообщалось, что возможно возбуждение уголовного дела за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Летом прошлого года Габышев организовал поход на Москву, в процессе которого проходили митинги. Его задержали. Габышева признали невменяемым.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что силовики снова вступили в неравный бой с шаманом Габышевым.

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