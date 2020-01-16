В Кемеровской области к дверям поликлиники подбросили ребенка

В Кемеровской области в ночь на 16 января неизвестный мужчина подбросил к дверям местной поликлиники младенца.

Инцидент произошел в городе Юрге.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали все происходящее. Полиция уже изучила видеоматериалы. На кадрах видно, что мужчина, одетый в темную одежду подходит к медучреждению с ребенком, кладет на землю и убегает.

Брошенного ребенка обнаружил сторож

Мужчина сразу обратился в полицию и сообщил о происшествии.

Сейчас девочка находится в родильном отделении.

Полиция разыскивает родителей новорожденной девочки.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Подмосковье в кустах обнаружили брошенного грудного ребенка.