В Кемеровской области в ночь на 16 января неизвестный мужчина подбросил к дверям местной поликлиники младенца.
Инцидент произошел в городе Юрге.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали все происходящее. Полиция уже изучила видеоматериалы. На кадрах видно, что мужчина, одетый в темную одежду подходит к медучреждению с ребенком, кладет на землю и убегает.
Мужчина сразу обратился в полицию и сообщил о происшествии.
Сейчас девочка находится в родильном отделении.
Полиция разыскивает родителей новорожденной девочки.
Возбуждено уголовное дело.
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