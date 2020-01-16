Даная Пригожина ехала на работу в тот момент, когда машина столкнулась с другой машиной.
Девушка сделала снимок с места ДТП. По словам Данаи, она торопилась на новую работу, четверг должен был стать для нее первым рабочим днем.
Чтобы не опоздать девушка выехала за 1,5 часа. Во время движения в заднюю часть такси, в котором она ехала девушка, врезался другой автомобиль.
Девушка вызвала другое такси.
"Записываю вам быстро сторис. Со мной все нормально, все в порядке", — написала Пригожина.
Позже Даная сообщила, что очень не любит опаздывать. Из-за сложившейся ситуации она сильно понервничала.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сын Валерии попал в ДТП в третий раз за неделю.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.