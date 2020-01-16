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Источник Правда.Ру

Житель Таиланда занялся сексом с трубой и застрял в ней на 5 дней

Происшествия

В Таиланде 21-летний молодой человек застрял в трубе на пять суток после того, как попытался заняться с ней сексом. Самостоятельно выбраться из трубы он не смог.

Таец признался, что ранее уже совершал подобный поступок, но тогда все закончилось хорошо. Но в этот раз он не смог вытащить свой половой орган из трубы. В итоге молодой человек пять дней промучился, пытаясь вытащить его из трубы с помощью различных смазок, но потом, когда боль уже стала очень сильной, все же решил обратиться к врачам.

Медики три часа пилили трубу, на это они потратили 25 лезвий

Врачи удивились, что после всего произошедшего молодой человек выжил, так как после оргазма у него не произошел отток крови из полового органа и он уже начал гнить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что охранника музея поймали на изнасиловании египетской мумии.

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