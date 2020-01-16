На пути из Санкт-Петербурга в Великий Новгород пропал грузовик в сыром

На пути из Санкт-Петербурга в Великий Новгород потерялся грузовик в сыром. Водитель грузовика не выходит на связь, а сыр так и не довезли до места назначения.

Водитель из транспортной компании, в которую обратились, чтобы доставить груз, позвонил в Петербург и сказал, что фура сломалась. До Великого Новгорода еще оставалось ехать 90 километров. Больше водитель не звонил, связаться с ним не удалось.

Грузовик с сыром так и не доехал до Великого Новгорода

Грузовик Volvo утром 14 января выехал из поселка Левашово в Санкт-Петербурге. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Сообщается, что заявитель был посредником транспортной компании, водителя грузовика для перевозки груза он нашел через интернет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Санкт-Петербурге произошла железнодорожная авария.