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Источник Правда.Ру

В Ленобласти первоклассник впал в кому после тренировки в бассейне

Происшествия

15 января в бассейне фитнес-центра "Олимп", расположенном во Всеволожске, ученик первого класса наглотался воды во время тренировки в бассейне.

Выяснилось, что 39-летняя тренер по гребному слалому решила самостоятельно провести занятие с детьми в возрасте до 10 лет. Вести занятие ей помогал 24-летний инструктор.

Видеокамера зафиксировала, как один из тренеров в шутку толкает детей в воду, а они пытаются намочить взрослого. Все ученики быстро смогли выбраться на бортик, а семилетний мальчик остался в воде. Его заметили только через 10 минут, но ни тренер, ни приехавшие врачи откачать его не смогли.

Врачи смогли вывести ребенка из состояния клинической смерти

В настоящее время мальчик находится в коме. 

Мальчика планируют перевести в больницу в Санкт-Петербурге.

Тренеров задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  школьник утонул по вине учительницы.

Темы тренер больница всеволожск инструктор ленобласть тренировка первоклассник
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