В учебном заведении, где учится семиклассница, уже все известно. Ребенку планируется оказать всю необходимую помощь.
О произошедшем сообщили в вышестоящие образовательные организации. Министерство образования проводит проверку.
Семья, в которой воспитывается будущая мать, с октября прошлого года стоит на учете как находящаяся в "социально опасном положении". Это не связано с тем, что родители ребенка пьют или издеваются над детьми. Дело в том, что у матери детей последняя стадия рака, а их отец не тянет обеспечение семьи, в которой трое детей.
Сообщается, что семья решила сохранить беременность дочери. Она находится под наблюдением врачей. С будущей матерью и ребенком все в порядке.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что школьница забеременела от собственного отца.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.