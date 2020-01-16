13-летняя школьница забеременела от 10-летнего друга

В учебном заведении, где учится семиклассница, уже все известно. Ребенку планируется оказать всю необходимую помощь.

О произошедшем сообщили в вышестоящие образовательные организации. Министерство образования проводит проверку.

Семья, в которой воспитывается будущая мать, с октября прошлого года стоит на учете как находящаяся в "социально опасном положении". Это не связано с тем, что родители ребенка пьют или издеваются над детьми. Дело в том, что у матери детей последняя стадия рака, а их отец не тянет обеспечение семьи, в которой трое детей.

Сообщается, что семья решила сохранить беременность дочери. Она находится под наблюдением врачей. С будущей матерью и ребенком все в порядке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что школьница забеременела от собственного отца.