15 января в Петербурге преступник проник в квартиру, расположенную на первом этаже на Поэтическом бульваре, и украл украшения.
Злоумышленнику удалось попасть в квартиру с помощью отжатия окна стеклопакета.
Хозяйка квартиры, обнаружившая кражу, обратилась с заявлением в полицию. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у москвички украли золото и бриллианты на 11,4 млн рублей.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.