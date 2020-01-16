В Петербурге неизвестный похитил драгоценности на 90 тысяч рублей

15 января в Петербурге преступник проник в квартиру, расположенную на первом этаже на Поэтическом бульваре, и украл украшения.

Злоумышленнику удалось попасть в квартиру с помощью отжатия окна стеклопакета.

Хозяйка квартиры, обнаружившая кражу, обратилась с заявлением в полицию. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у москвички украли золото и бриллианты на 11,4 млн рублей.