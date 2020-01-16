При обрушении породы на руднике в Оренбургской области погиб человек

В Оренбургской области произошло обрушение породы на руднике ПАО "Гайский ГОК". В результате один человек погиб.

По словам сотрудников МЧС, для ликвидации последствий ЧП привлекли 18 спасателей и восемь единиц техники.

Специалисты также отметили, что сейчас ПАО "Гайский ГОК" работает в обычном режиме.

Проводится проверка по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

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