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Двое пенсионеров на Урале осуждены за изготовление оружия

Происшествия

Двое пенсионеров из города Озерки в Челябинской области получили по 4,5 года условно за то, что "скуки ради" развернули подпольное производство оружия.

Геннадий Ермакович и Валерий Лобода в небольших Озерках — люди известные: ветераны труда, имеющие по несколько государственных наград. Выйдя на пенсию, мужчины на досуге изготовили целый арсенал: от револьверов до автоматов.

В качестве основы для оружия брали купленные в магазине "переделанные образцы оружия": сигнальные пистолеты, ракетницы, массовые и габаритные макеты и т. п. А потом приводили их в боевое состояние.

Как следует из материалов уголовного дела, в коллекции пенсионеров были автомат Калашникова, револьвер "Наган", пистолет ТТ, "Маузер", турецкий Zoraki и другие образцы — почти два десятка штук. Все это хранилось в принадлежащем друзьям гараже.

Как особо отмечено в материалах дела,

"ни одно изделие технически подкованных горожан не ушло на сторону и не было использовано в преступных целях".

Темы суд урал озерки оружие пенсионеры
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