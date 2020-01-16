Двое пенсионеров из города Озерки в Челябинской области получили по 4,5 года условно за то, что "скуки ради" развернули подпольное производство оружия.
Геннадий Ермакович и Валерий Лобода в небольших Озерках — люди известные: ветераны труда, имеющие по несколько государственных наград. Выйдя на пенсию, мужчины на досуге изготовили целый арсенал: от револьверов до автоматов.
В качестве основы для оружия брали купленные в магазине "переделанные образцы оружия": сигнальные пистолеты, ракетницы, массовые и габаритные макеты и т. п. А потом приводили их в боевое состояние.
Как следует из материалов уголовного дела, в коллекции пенсионеров были автомат Калашникова, револьвер "Наган", пистолет ТТ, "Маузер", турецкий Zoraki и другие образцы — почти два десятка штук. Все это хранилось в принадлежащем друзьям гараже.
Как особо отмечено в материалах дела,
"ни одно изделие технически подкованных горожан не ушло на сторону и не было использовано в преступных целях".
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