Двое пенсионеров на Урале осуждены за изготовление оружия

Двое пенсионеров из города Озерки в Челябинской области получили по 4,5 года условно за то, что "скуки ради" развернули подпольное производство оружия.

Геннадий Ермакович и Валерий Лобода в небольших Озерках — люди известные: ветераны труда, имеющие по несколько государственных наград. Выйдя на пенсию, мужчины на досуге изготовили целый арсенал: от револьверов до автоматов.

В качестве основы для оружия брали купленные в магазине "переделанные образцы оружия": сигнальные пистолеты, ракетницы, массовые и габаритные макеты и т. п. А потом приводили их в боевое состояние.

Как следует из материалов уголовного дела, в коллекции пенсионеров были автомат Калашникова, револьвер "Наган", пистолет ТТ, "Маузер", турецкий Zoraki и другие образцы — почти два десятка штук. Все это хранилось в принадлежащем друзьям гараже.

Как особо отмечено в материалах дела,