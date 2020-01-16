Семь человек погибли на пожарах за одну ночь в Иркутской области

В ночь с 15 на 16 января в Иркутской области на пожарах погибли семь человек. Двое из них дети.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС,

Трехлетний мальчик и его младшая сестренка, 64-летний пенсионер, мужчина 39 лет, двое мужчин и одна женщина - огонь пожаров собирал жертвы в Иркутской области.

По информации спасателей, все погибшие взрослые были "в состоянии алкогольного опьянения". А малыши по неизвестной причине находились дома одни.

Что послужило причиной возгораний в каждом конкретном случае, выясняют дознаватели.