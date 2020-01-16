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ДТП с автобусом под Ульяновском: 14 пострадавших

Происшествия

В Ульяновской области автобус опрокинулся в кювет. Пострадали 14 человек.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Примерно в 7.20 по местному времени (6.20 мск) на 114-м километре автодороги "Карсун-Ростислаевка" автобус с 20-ю пассажирами, один из которых ребенок, вылетел с трассы и, опрокинувшись, упал в кювет. Предварительная версия ДТП — сильный гололед", — говорится в сообщении.

Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Один человек с сильными повреждениями доставлен в больницу. Никто, к счастью, не погиб. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

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