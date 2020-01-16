Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка.
Сегодня рано утром в помещении мирового суда города Новокузнецка произошла стрельба. В результате нее от огнестрельного ранения погиб мужчина.
О происшествии сообщила пресс-служба регионального Центра медицины катастроф:
"В 9:20 (5:20 по мск) "скорую" вызвали к мировым судьям. Звонивший сообщил о двух огнестрелах. Пострадавшие — мужчина и женщина. Мужчина скончался по пути в больницу от полученной раны. Состояние женщины — тяжелое".
Как поясняют правоохранители:
"Стрельбу открыл гражданин Пакалов, выступавший в этот день потерпевшим по одному из рассматриваемых судьями дел. Стрелять он начал прямо во время заседания. Сейчас Пакалов задержан. Находится под стражей. С ним работают дознаватели".
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