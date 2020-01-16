Стрельба в здании мирового суда в Новокузнецке: погиб человек

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка.

Сегодня рано утром в помещении мирового суда города Новокузнецка произошла стрельба. В результате нее от огнестрельного ранения погиб мужчина.

О происшествии сообщила пресс-служба регионального Центра медицины катастроф:

"В 9:20 (5:20 по мск) "скорую" вызвали к мировым судьям. Звонивший сообщил о двух огнестрелах. Пострадавшие — мужчина и женщина. Мужчина скончался по пути в больницу от полученной раны. Состояние женщины — тяжелое".

Как поясняют правоохранители: