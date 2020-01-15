В Мурманске задержан хирург, доверивший студентам ампутацию ноги

Хирург сам должен был проводить операцию. Но он не стал этого делать, а привлек студентов, находившихся в больнице на практике. При этом врач осознавал, что это запрещено.

Во время операции он давал студентам устные указания и даже выходил из операционной. Операция длилась в течение семи часов, и все это время пациент находился под общим наркозом, хотя по протоколу на это отводится в два раза меньше времени. Следователи подозревают, что хирург намеренно создал ситуацию, угрожающую жизни и здоровью пациента.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что суд Великобритании приговорил пациента к ампутации ноги.