Петербургские депутаты отказались срочно ограничивать продажу снюса

В петербургском Законодательном Собрании началось первое в этом году заседание. Депутаты обсуждали продажу снюса — некурительной табачной смеси.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев заявил, что парламент как можно быстрее рассмотреть законопроект, предусматривающий полный запрет снюса.

Он подчеркнул, что запрет должен касаться граждан всех возрастов

Он подчеркнул это в связи с тем, что подобный законопроект предложили и члены партии "Единая Россия", но, согласно их законопроекту, запрет касается только граждан, не достигших 18 лет.

Денис Четырбок подчеркнул, что "Единая Россия" раньше разработала инициативу, и упрекнул "Справедливую Россию" в чрезмерном отдыхе. Он также отметил, что к разработке документа нужно подходить обдуманно.

Инициативу поддержало только 7 депутатов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что школьники массово подсаживаются на снюс: уже есть жертвы.