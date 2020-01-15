В петербургском Законодательном Собрании началось первое в этом году заседание. Депутаты обсуждали продажу снюса — некурительной табачной смеси.
Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев заявил, что парламент как можно быстрее рассмотреть законопроект, предусматривающий полный запрет снюса.
Он подчеркнул это в связи с тем, что подобный законопроект предложили и члены партии "Единая Россия", но, согласно их законопроекту, запрет касается только граждан, не достигших 18 лет.
Денис Четырбок подчеркнул, что "Единая Россия" раньше разработала инициативу, и упрекнул "Справедливую Россию" в чрезмерном отдыхе. Он также отметил, что к разработке документа нужно подходить обдуманно.
Инициативу поддержало только 7 депутатов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что школьники массово подсаживаются на снюс: уже есть жертвы.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.