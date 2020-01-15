СК возбудил дело после смерти младенца от суррогатной матери в Одинцове

В Одинцове возбудили уголовное дело о торговле детьми, которые родились от суррогатных матерей. Ранее в поселке ВНИИССОК обнаружили тело одного из младенцев.

В квартире жили еще трое новорожденных детей

Их биологические родители оформляли все необходимые на детей документы, в том числе и для их вывоза за границу.

Согласно предварительным данным, ребенок умер в результате синдрома внезапной смерти новорождённого.

По данному факту возбудили дело о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми.

Остальных детей изъяли из семьи и отправили в детскую городскую больницу.

В СК подчеркнули, что в рамках уголовного дела будет проверена деятельность юридической компании, проводившей программы суррогатного материнства, а также сделки с новорожденными.

Также следователи проверяют органы внутренних дел и опеки и попечительства.

Ранее "Правда.ру" писала о том, что в роддоме Северной Осетии занимались торговлей детьми.