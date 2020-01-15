Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Ранее стало известно, что Ксения Пунтус проводила время с внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. Затем они пошли к нему домой. Ночью модель была обнаружена под окнами дома без одежды. Ее доставили в больницу и поместили в реанимацию.

У девушки были множественные переломы и черепно-мозговая травма. Ее личные вещи находились в квартире.

Также в вещах Пунтус сотрудники полиции обнаружили лекарство, которое применяется для подавления чувства голода. Ее часто принимают модели. Однако в сочетании с алкоголем оно может вызвать галлюцинации.

Следователи пришли к выводу, что это и стало причиной падения модели с третьего этажа.

Сколько времени она будет находиться на лечении, медики пока сказать не могут.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 21-летняя модель выпала из окна квартиры внука Михалкова.